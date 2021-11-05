Катарский клуб отпустил Хави в «Барселону»

Катарский футбольный клуб «Аль-Садд» в Twitter объявил о достижении договоренности с каталонской «Барселоной» об уходе тренера Хави.

Представители команды рассказали, что отпустят специалиста. При этом каталонцы выплатят отступные за разрыв контракта с тренером.

Об интересе «Барселоны» к Хави стало известно 28 октября. Для достижения договоренности клубу необходимо было решить вопрос с освобождением тренера от обязательств перед «Аль-Саддом» и согласовать штаб и зарплату для специалиста.

В этот же день голландец Рональд Куман был уволен с поста главного тренера «Барселоны». Это произошло после поражения каталонцев в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» со счетом 0:1.

Хави провел большую часть карьеры, выступая за «Барселону» на позиции полузащитника. На его счету восемь побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. Он провел 505 игр за каталонцев и отметился 58 забитыми мячами.