Хави отреагировал на слухи о скором возвращении в «Барселону»

Хави о слухах о готовности возглавить «Барселону»: думаю только об «Аль-Садде»

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави Эрнандес отреагировал на слухи о его скором возвращении в каталонскую «Барселону». Его слова приводит Bein Sports.

Испанский специалист уверяет журналистов, что он сосредоточен на работе в катарском клубе. «Сейчас я думаю только об "Аль-Садде". О других вещах я говорить не могу», — заявил 41-летний Хави.

28 октября Хави был назван основным претендентом на пост главного тренера «Барселоны». El Chiringuito TV сослался на источник, знакомый с ситуацией, который утверждает, что испанец уже готов возглавить клуб.

Ранее 28 октября президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил об уходе Рональда Кумана с поста главного тренера команды. Этому предшествовало поражение каталонцев в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» со счетом 0:1.

В текущем сезоне «Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков и отставая от лидирующего мадридского «Реала» на шесть очков. В Лиге чемпионов каталонцы одержали одну победу в трех встречах и занимают третье место в группе Е.

Хави провел большую часть карьеры, выступая за «Барселону» на позиции полузащитника. На его счету восемь побед в чемпионате Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. Он провел 505 игр за каталонцев и отметился 58 забитыми мячами.