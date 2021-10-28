Назван основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»

Руководство каталонской «Барселоны» намерено назначить главным тренером бывшего полузащитника клуба Хави. Об этом сообщается в Twitter El Chiringuito TV.

По информации источника, Хави является основным кандидатом на этот пост. Кроме того, что некоторые игроки сине-гранатовых уже говорили с 41-летним каталонцем. Mundo Deportivo подтверждает согласие Хави. Отмечается, что в данный момент решается вопрос с освобождением тренера от обязательств перед «Аль-Саддом», который он возглавляет, а также согласовывается штаб и зарплата для специалиста.

Ранее 28 октября президент клуба Жоан Лапорта объявил об отставке голландца Рональда Кумана с поста главного тренера команды. Это произошло после поражения каталонцев в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» со счетом 0:1. Куман получит компенсацию в размере 12 миллионов евро.

В текущем сезоне «Барселона» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков и отставая от лидирующего мадридского «Реала» на шесть очков. В Лиге чемпионов каталонцы одержали одну победу в трех встречах и занимают третье место в группе Е.