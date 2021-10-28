Названа сумма компенсации Куману за досрочный разрыв контракта с «Барселоной»

Рональд Куман после увольнения из «Барселоны» получит 12 миллионов евро

Голландский специалист Рональд Куман после увольнения с поста главного тренера «Барселоны» и разрыва контракта получит компенсацию в размере 12 миллионов евро. Сумму называет El Pais.

По информации источника, боссы каталонцев недовольны потерей денег. Из-за сложного финансового положения руководство клуба надеялось отсрочить отставку Кумана, однако последние поражения «Барселоны» заставили их принять это решение.

Ранее 28 октября президент клуба Жоан Лапорта объявил об отставке Кумана с поста главного тренера команды. Это произошло после поражения каталонцев в матче 11-го тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано» со счетом 0:1.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020-го. В текущем сезоне команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков и отставая от лидирующего мадридского «Реала» на шесть очков. В Лиге чемпионов каталонцы одержали одну победу в трех встречах и занимают третье место в группе Е.