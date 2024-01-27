«Барселона» впервые с 1963-го пропустила пять мячей на своем поле в Ла Лиге

«Барселона» впервые с 1963 года пропустила пять мячей в домашнем матче Ла Лиги

«Барселона» проиграла «Вильярреалу» в домашнем матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Вильярреала». Два решающих мяча «Барселона» пропустила на 9-й и 12-й добавленных ко второму тайму минутах.

Как сообщает Opta в соцсети X, «Барселона» впервые за 60 лет пропустила пять мячей на своем поле в рамках чемпионата Испании. Последний раз столько голов в ворота команды в 1963-м забивал мадридский «Реал» (5:1).

«Барселона» имеет в активе 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. На счету «Вильярреала» 23 очка, команда располагается на 14-й строчке.