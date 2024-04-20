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Англия - Премьер-лига|34-й тур
21:38, 20 апреля 2024Спорт

«Манчестер Сити» победил «Челси» и вышел в финал Кубка Англии

«Манчестер Сити» со счетом 1:0 победил Челси и вышел в финал Кубка Англии

Фото: MAGO/Gareth Evans/News Images / Global Look Press

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в полуфинале Кубка Англии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 апреля, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счетом 1:0. На 84-й минуте единственный мяч забил полузащитник «горожан» Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» вышел в финал турнира. В игре за трофей подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с победителем матча между «Манчестер Юнайтед» и «Ковентри Сити».

Финал Кубка Англии пройдет 25 мая. Действующим обладателем титула является «Манчестер Сити», который в решающем матче обыграл МЮ со счетом 2:1.

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      Алексей Гусев
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