На объекте ТЭК в Смоленской области начался пожар после атаки дрона ВСУ

Губернатор Анохин: в Смоленской области дрон атаковал объект ТЭК, начался пожар

В Смоленской области расчеты противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он добавил, что инцидент произошел в Кардымовском районе области. Дроны пытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК), но были сбиты. Однако обломки одного из беспилотников упали на емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего начался пожар.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Калужской и Брянской областях. Пострадавших не было.