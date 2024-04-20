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03:59, 20 апреля 2024Россия

На объекте ТЭК в Смоленской области начался пожар после атаки дрона ВСУ

Губернатор Анохин: в Смоленской области дрон атаковал объект ТЭК, начался пожар

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Смоленской области расчеты противовоздушной обороны пресекли атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Он добавил, что инцидент произошел в Кардымовском районе области. Дроны пытались атаковать объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК), но были сбиты. Однако обломки одного из беспилотников упали на емкость с горюче-смазочными материалами, в результате чего начался пожар.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Калужской и Брянской областях. Пострадавших не было.

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      Марина Совина
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