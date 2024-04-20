Названы лучшие упражнения для подвижности бедер

Журналисты «Правды.ru» назвали лучшие упражнения для подвижности бедер. Материал приводится на сайте издания.

В заметке говорится, что правильная подвижность тазобедренного сустава необходима для функционального образа жизни. Для этого нужно вставать в боковую планку с прогибами бедер, делать приседания, становую тягу и мостики для ягодичных мышц.

Также полезной станет поза голубя. Для этого нужно встать на четвереньки, выдвинуть одно колено вперед, поставив колено и голень на пол по направлению к руке с той же стороны. Далее необходимо завести другую ногу за спину, держа бедро обращенным вниз, наклонять туловище вперед, углубляя растяжку, и упереться предплечьями в землю для опоры.

17 апреля фитнес-тренер Иванна Идуш назвала упражнение, с помощью которого в домашних условиях можно эффективно проработать внутреннюю поверхность бедра. Специалист посоветовала найти в доме гладкую поверхность, взять две подушки и встать на них коленями. После этого нужно плавно максимально широко разводить ноги в разные стороны, а затем возвращаться в исходное положение.