Опубликованы фото с места расстрела предпринимателя в Балашихе

Прокуратура МО опубликовала фото с места расстрела бизнесмена в Балашихе

Прокуратура Московской области опубликовала фото с места расстрела предпринимателя в Балашихе. Снимки появились в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре сообщили, что ход расследования расстрела 60-летнего бизнесмена в Балашихе взяли под особый контроль. Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.105 УК РФ, ст. 222 УК РФ — «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Также ведомство опубликовало фото с места преступления. На снимках показаны пистолет, который киллер бросил рядом с местом расстрела, и гильза от пули.

Ранее стало известно, что бывший сотрудник Microsoft попытался нанять киллера за криптовалюту. Кристофер Пенс искал в интернете того, кто сможет «устранить» двух человек, которых он укажет.