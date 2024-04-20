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12:45, 20 апреля 2024Силовые структуры

Опубликованы фото с места расстрела предпринимателя в Балашихе

Прокуратура МО опубликовала фото с места расстрела бизнесмена в Балашихе

Фото: Telegram-канал прокуратуры Московской области

Прокуратура Московской области опубликовала фото с места расстрела предпринимателя в Балашихе. Снимки появились в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре сообщили, что ход расследования расстрела 60-летнего бизнесмена в Балашихе взяли под особый контроль. Уголовное дело возбудили по ч.1 ст.105 УК РФ, ст. 222 УК РФ — «Убийство» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Также ведомство опубликовало фото с места преступления. На снимках показаны пистолет, который киллер бросил рядом с местом расстрела, и гильза от пули.

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      Вера Владзиевская
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