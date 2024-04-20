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14:58, 20 апреля 2024Спорт

Отказавшаяся от Олимпиады пловчиха оценила желание Ефимовой поехать в Париж

Пловчиха Чикунова заявила, что уважает желание Ефимовой поехать на Олимпиаду
Евгения Чикунова

Евгения Чикунова. Фото: Алексей Савченко / РИА Новости

Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова, отказавшаяся от участия в Олимпийских играх 2024 года, оценила желание соотечественницы Юлии Ефимовой поехать в Париж. Ее слова приводит РИА Новости.

Спортсменка заявила, что ее не задевает мысль о том, что пловцы слабее нее смогут завоевать медаль на Олимпиаде, в том числе и Ефимова. Она подчеркнула, что уважает мнение пловчихи, однако не согласна с ним. «Я буду индивидуальным спортсменом вне зачета, без церемонии открытия, закрытия, без комментариев СМИ — это просто… очень обидно», — рассказала Чикунова.

3 апреля Чикунова отказалась от участия в Олимпийских играх 2024 года. Спортсменка отметила, что считает неприемлемыми для себя условия допуска российских спортсменов до соревнований.

В апреле прошлого года Чикунова установила новый мировой рекорд на чемпионате России в Казани. Она проплыла дистанцию 200 метров на спине за 2 минуты и 17,55 секунды.

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      Анастасия Борисова
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