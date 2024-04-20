Подпольщик Град заявил, что украинские военные боятся отправки в Донбасс

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся отправки в Донбасс. Страх украинских военных раскрыл командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град, передает РИА Новости.

«Украинские военные очень боятся отправки в Донбасс. Настроение, можно сказать, у них не боевое, а пессимистическое», — заявил подпольщик.

По его словам, бойцы ВСУ также с большой тревогой относятся к возможности быть отправленными под Крынки и под Антоновский мост. Кроме того, как рассказал подпольщик, их угнетают большие потери под Крынками, отсутствие продвижения на левом берегу Днепра и атаки дронов на военные объекты.

Ранее бойцы ВСУ назвали ключевой рубеж, потеря которого в значительной мере повлияет на судьбу Донецка. Таковым они считают город Часов Яр в Донецкой народной республике.

Перед этим британский эксперт Александр Меркурис рассказал о тяжелом положении элитной 47-й механизированной бригады ВСУ. По его словам, украинские военные находятся «в шаге от окружения» российскими войсками.