Полковник объяснил выбор времени нанесения Россией ударов по энергетике Харькова

Полковник Трухан заявил, что операция ВС РФ по Харькову будет специфичной

Полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан в интервью «Радио «Комсомольская правда» прокомментировал ожидание Украиной скорого наступления Вооруженных сил России (ВС РФ) на Харьков. Он также объяснил выбор времени нанесения ударов по энергетической системе города, ответив на вопрос, почему атаки на инфраструктурные объекты велись именно весной, а не в зимний период.

«Зимой жителям пришлось было думать, как спасаться в стужу. А страх ожидания работает эффективнее, чем само событие — ракетные точечные удары», — заявил эксперт.

По словам Трухана, в случае с Харьковом есть специфика театра военных действий. Он отметил, что работать с городами-миллионниками так, чтобы в них нельзя было жить десятилетиями — не метод России.

Военный эксперт также оценил подготовку украинских военных к обороне на харьковском направлении. Он рассказал, что там ставят инженерные рубежи и минные поля. Российские войска в свою очередь проводят разведку при помощи ударных комплексов, оперативно обнаруживают любую военную технику, вынуждая противника втягиваться в полевые условия.

«Наши неспешные, но неуклонные действия могут привести к тому, что этот город однажды оставят. История не бесконечна для противника», — подчеркнул Трухан.

Как ранее сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе в результате ударов ракет и беспилотников была разрушена практически вся критическая инфраструктура. Власти начали экономить электричество за счет общественного транспорта и воды.

Городской глава также заявлял, что администрация разрабатывает конкретные планы по эвакуации населения.

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com