Тихонов призвал отправить судившую матч Первой лиги женщину-арбитра в Махачкалу

Тихонов призвал отправить судившую матч Первой лиги Опейкину в Махачкалу

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов раскритиковал работу главного арбитра встречи Веры Опейкиной в матче 28-го тура Мелбет Первой лиги со «СКА-Хабаровск». Его слова приводит «Чемпионат».

Специалиста возмутило, что на матч назначили женщину, и призвал отправить ее в Махачкалу. «Пускай там тренируется. Мне арбитр РПЛ прислал фотографию и сказал, что пенальти не было. Там нападающий наступает сам на ногу защитника», — заявил Тихонов.

По мнению тренера, Опейкиной нужно тренироваться на матчах с участием женщин и детей. «Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают», — сказал тренер.

Встреча прошла в субботу, 20 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу «СКА-Хабаровск». Первый мяч дальневосточный клуб забил с пенальти.