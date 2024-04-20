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10:00, 20 апреля 2024Спорт

У вице-президента Федерации бокса Ингушетии нашли оружие в машине

У вице-президента Федерации бокса Ингушетии Накастхоева нашли оружие в машине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

У вице-президента Федерации бокса Ингушетии Магомеда-Гири Накастхоева нашли оружие во время проверки машины в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, инцидент произошел на Ленинградском проспекте. Согласно заключению экспертов, в салоне находился австрийский пистолет «Глок». Также в машине полицейские нашли 15 патронов. Отмечается, что оружие было изъято, а Накастхоев попал под проверку.

«Аргументы и факты» сообщают, что 35-летний россиянин ехал на автомобиле, который числится в собственности другого жителя Ингушетии. Отмечается, что сам Накастхоев живет в подмосковном Красногорске.

20 января на главного тренера хоккейного «Нефтехимика» Олега Леонтьева было совершено нападение в Нижнекамске. Неизвестный молодой человек, проходя мимо, толкнул Леонтьева, а затем ударил его по голове.

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      Анастасия Борисова
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