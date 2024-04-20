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10:25, 20 апреля 2024Россия

В Тюменской области размыло временную насыпь у города Ишим

Губернатор Тюменской области Моор: рядом с Ишимом размыло временную насыпь
Александр Моор

Александр Моор. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

В Ишимском районе Тюменской области у поселка Плодопитомник, находящегося на границе с городом Ишим, размыло временную насыпь, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. На заседании оперативного штаба он поручил «грамотно и оперативно завершить эвакуацию населения из опасных районов».

По словам губернатора, сама дамба была построена, чтобы защитить населенный пункт и СНТ и находится в исправном состоянии, а в зонах возможного подтопления эвакуация была проведена заблаговременно.

Власти еще 16 апреля призвали жителей Ишима эвакуироваться. В региональном правительстве тогда сообщили о критическом подъеме воды в одноименной реке и том, что для людей уже развернуты пункты временного размещения.

В тот же день Моор заявил о риске прорыва дамб или перелива через них, отметив, что прогноз действителен для города Ишима и двух районов Тюменской области — Казанского и Ишимского. Как стало известно ранее, 20 апреля, уровень воды в реке Ишим в Тюменской области только за шесть часов поднялся на 40 сантиметров — до 861 сантиметра.

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      Дмитрий Воронин
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