Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:22, 20 апреля 2024Бывший СССР

В Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Запорожье рассказали о повреждении объекта городской инфраструктуры
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Запорожье стало известно о повреждении объекта городской инфраструктуры. На это в своем Telegram указал назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета.

В то же время, как отмечается, мирные жители не пострадали. О том, какой именно объект был поврежден в ходе обстрела, неизвестно.

Ранее в апреле в Одессе раздалась серия взрывов. 19 апреля сообщение о первом взрыве появилось около 13:50. После этого в городе начался пожар. Еще один взрыв произошел в Одессе примерно в 14:10.

Незадолго до этого, в ночь на 19 апреля, также стало известно о поражении критической инфраструктуры в Одесской области. По словам главы одесской областной военной администрации Олега Кипера, никто из мирных жителей не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Нигер выгнал военных США из страны после появления там россиян

      В Тюменской области размыло временную насыпь у города Ишим

      В Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры

      В Госдуме заявили о планировании НАТО ударов по России

      Разработчик рассказал об эффективности «мангалов» на танках

      Туристка сорвалась с 40-метровой скалы во время прогулки с ребенком

      «Революция открыла двери потоку иностранных слов». Объяснены изменения в русском языке при советской власти

      В реках еще одного российского города резко повысился уровень воды из-за осадков

      У вице-президента Федерации бокса Ингушетии нашли оружие в машине

      В США спрогнозировали окончательный срыв переговоров Израиля и ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше