В Запорожье заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Запорожье рассказали о повреждении объекта городской инфраструктуры

В Запорожье стало известно о повреждении объекта городской инфраструктуры. На это в своем Telegram указал назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета.

В то же время, как отмечается, мирные жители не пострадали. О том, какой именно объект был поврежден в ходе обстрела, неизвестно.

Ранее в апреле в Одессе раздалась серия взрывов. 19 апреля сообщение о первом взрыве появилось около 13:50. После этого в городе начался пожар. Еще один взрыв произошел в Одессе примерно в 14:10.

Незадолго до этого, в ночь на 19 апреля, также стало известно о поражении критической инфраструктуры в Одесской области. По словам главы одесской областной военной администрации Олега Кипера, никто из мирных жителей не пострадал.