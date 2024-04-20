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11:36, 20 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли поликлинику в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по поликлинике в Каховке Херсонской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по поликлинике в Каховке Херсонской области. Об этом сообщил глава администрации Каховского округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

Филипчук заявил, что в ночь на 20 апреля ВСУ обстреляли поликлинику в Каховке. На опубликованных им кадрах можно увидеть, что в результате удара был поврежден фасад здания и разбиты стекла.

19 апреля глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские военные нанесли удар по жилому сектору села Каиры в Горностаевском округе. В результате атаки одного мужчину не удалось спасти.

Перед этим стало известно, что ВСУ атаковали больницу и станцию переливания крови в Горловке. В результате ранения получили восемь мирных жителей, в том числе ребенок.

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      Олег Давыдов
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