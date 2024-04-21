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05:28, 21 апреля 2024Мир

Депутат Госдумы сравнил США с аферистами из «МММ»

Депутат Шеремет назвал США аферистами и сравнил их с «МММ»

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал США международными аферистами, сродни финансовой пирамиде «МММ». Его слова приводит РИА Новости.

Заявление прозвучало после того, как Палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект, включающий в себя положение о конфискации суверенных российских активов в пользу Украины.

По его словам, своим решением Соединенные Штаты разрушили все международные финансовые обязательства.

Также Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против.

По оценке главы Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, предложение США об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства.

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      Юлия Мискевич
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