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10:44, 21 апреля 2024Спорт

Футбольная команда девочек выиграла детский турнир среди мальчиков в Англии

Команда девочек «Куинз Парк Лейдис» выиграла турнир для мальчиков в Англии

Фото: Florian Kopp / Globallookpress.com

Команда «Куинз Парк Лейдис» составленная из девочек в возрасте до 12 лет, стала победителем детского турнира, в котором участвовали команды мальчиков. Об этом сообщает Sky Sports.

Соревнования проходили в Борнмуте, помимо «Куинз Парк Лейдис», в них участвовало 11 мужских команд. В 22 встречах девочки одержали 18 побед, свели четыре матча вничью и не потерпели ни одного поражения. Победительницы турнира забили 61 мяч и пропустили 11 голов.

В итоге «Куинз Парк Лейдис» досрочно обеспечили себе победу в турнире. Преимущество над ближайшим преследователем составило 16 очков.

В феврале главный тренер женского клуба «Динамо» из Москвы Сергей Лаврентьев назвал раздражающий стереотип о женском футболе. Специалисту не нравится, что фанаты отправляют спортсменок готовить на кухню, считая, что футбол — это мужское занятие.

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      Алексей Гусев
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