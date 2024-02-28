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14:28, 28 февраля 2024Спорт

Тренер назвал раздражающий стереотип о женском футболе

Тренер «Динамо» Лаврентьев: раздражает, когда футболисток отправляют на кухню

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер женского клуба «Динамо» из Москвы Сергей Лаврентьев назвал раздражающий стереотип о женском футболе. Его слова приводит РИА Новости.

Специалисту не нравится, что фанаты отправляют спортсменок готовить на кухню, считая, что футбол — это мужское занятие. «Они классно играют на поле, равно как и классно готовят борщи», — пошутил он. Лаврентьев обратил внимание на то, что российские футболистки выигрывали множество титулов, поэтому с ними надо считаться.

Ранее российская футболистка Татьяна Петрова рассказала, что ее средняя месячная зарплата составляет 60-70 тысяч рублей. При этом она заявила, что не думает о разнице в зарплатах с мужчинами.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Из-за этого женская отечественная команда пропустила чемпионат Европы.

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      Анастасия Борисова
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