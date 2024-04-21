На Украине решение Конгресса США назвали помехой к заключению перемирия

Экс-советник Кучмы Соскин: Конгресс США помешал Украине заключить перемирие

Украинцы могли заключить перемирие, но им помешало решение Конгресса США одобрить новый пакет помощи. Об этом сообщил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге на YouTube.

«Если бы денег не было, то, наверное, было бы перемирие. А поскольку деньги выделены, то, соответственно, будет продолжение этой бойни. Для Украины, конечно, все плохо, потому что чем больше украинцев гибнет, тем, естественно, хуже», — утверждает Соскин.

Он добавил, что из-за отсутствия боеприпасов Украина находится в максимально уязвимом положении. Соскин выразил опасения, что в ближайшие дни Россия может усилить удары, не дожидаясь первых поставок помощи от США.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что решение Палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет помощи Киеву не повлияет на ход конфликта. По его словам, теперь Киеву будет трудно придумать оправдание, если на поле боя ничего не изменится.