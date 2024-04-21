Российская легкоатлетка выиграла марафон в Цюрихе

Российская легкоатлетка Дина Александрова выиграла марафон в Цюрихе

Российская легкоатлетка Дина Александрова выиграла марафон, который прошел в Цюрихе. Об этом сообщает «Чемпионат».

Спортсменка преодолела 42 километра и 195 метров за 2 часа и 29 минут. Это личный рекорд россиянки. На втором месте финишировала Серкалем Менгисте из Эфиопии, которая проиграла победительнице 5 минут. Тройку сильнейших замкнула представительница Кении Наоми Джепкогей Майо. Она пробежала марафон за 2 часа, 35 минут и 44 секунды.

У мужчин победу одержал кениец Марк Косгей Кипту (2.12,31). Всего 22 участника этого забега показали время лучше, чем Александрова.

31-летняя Александрова в 2015 году выигрывала чемпионат России по кроссу. Она также специализируется в беге на дистанции 800 и 1500 метров.

