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15:18, 21 апреля 2024Путешествия

Туристу запретили лететь в Мексику со словами «для русских въезд закрыт»

Shot: туриста из России не пустили на рейс в Мексику из-за паспорта

Кадр: Telegram-канал Shot

Туриста из России, летевшего на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на рейс Turkish Аirlines со словами «для русских въезд закрыт». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в пятницу, 19 апреля, россиянин вылетел бортом Turkish Аirlines из Санкт-Петербурга в Канкун с пересадкой в Стамбуле. Однако в турецком аэропорту путешественника ждали проблемы. Женщина на стойке регистрации встретила туриста с раздражением и словами «еще один русский паспорт».

На паспортном контроле мужчине запретили сесть на борт, несмотря на купленные билеты и забронированный отель. Такая же судьба ждала еще нескольких человек с российскими паспортами. Предлогом стала короткая история путешествий. Однако одному опытному путешественнику на стойке заявили: «Вас Мексика не ждет!»

Сотрудники авиакомпании отказались помочь пассажирам с возникшей проблемой.

Ранее стало известно, что россиян массово перестали пускать в страны Латинской Америки из Турции — за последний месяц число таких случаев достигло тысячи. Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян советовал россиянам не летать в Мексику рейсами Turkish Airlines. Он рассказал, что трем клиенткам его компании отказали в поездке из-за того, что они раньше не были в этой латиноамериканской стране, а также в США, Канаде и Великобритании.

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