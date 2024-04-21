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04:56, 21 апреля 2024Россия

Уровень воды в реке Томь в Новокузнецке достиг опасного уровня

Мэр Кузнецов: уровень воды в реке Томь в Новокузнецке поднялся до 630 см

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Утром 21 апреля уровень воды в реке Томь поднялся до 630 сантиметров, что является опасным уровнем. Об этом сообщил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в поселке Айбашево вода поднялась до 600 сантиметров. В свою очередь, уровень реки Кондома в Калтане достиг 500 сантиметров.

«Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены», — написал Кузнецов.

Ранее строительные комиссии в Орске Оренбургской области оценили число пострадавших от наводнения домов. Уточнялось, что специалисты обследовали 1,9 тысячи домов.

Перед этим стало известно, что в Орске возникли проблемы с водоснабжением. Перебои наблюдались почти во всех районах города.

Также в городе временно отсутствовало электричество. 20 апреля подачу энергии возобновили в 291 многоквартирном доме.

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      Евгений Силаев
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