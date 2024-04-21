Валиева станет ведущей Первого канала

Российская фигуристка Камила Валиева станет ведущей шоу на Первом канале

Российская фигуристка Камила Валиева во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin рассказала, что станет ведущей Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости.

17-летняя спортсменка заявила, что будет вести шоу. Отмечается, что оно должно выйти в ближайшее время.

7 марта Министерство спорта России исключило Валиеву из состава сборной. Кроме того, она прервала тренировки у Этери Тутберидзе.

Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации спортсменки за употребление допинга. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате Валиева была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы. Кроме того, она не может тренироваться за государственные деньги.