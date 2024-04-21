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17:38, 21 апреля 2024Спорт

Валиева станет ведущей Первого канала

Российская фигуристка Камила Валиева станет ведущей шоу на Первом канале

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российская фигуристка Камила Валиева во время стрима для китайских болельщиков на платформе Douyin рассказала, что станет ведущей Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости.

17-летняя спортсменка заявила, что будет вести шоу. Отмечается, что оно должно выйти в ближайшее время.

7 марта Министерство спорта России исключило Валиеву из состава сборной. Кроме того, она прервала тренировки у Этери Тутберидзе.

Причиной стало решение Спортивного арбитражного суда о дисквалификации спортсменки за употребление допинга. Следы запрещенного препарата триметазидина были обнаружены в пробе фигуристки от декабря 2021 года. В результате Валиева была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года, а также титулов чемпионки России и Европы. Кроме того, она не может тренироваться за государственные деньги.

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      Анастасия Борисова
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