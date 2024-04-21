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19:15, 21 апреля 2024Бывший СССР

Открывшие огонь по полицейским военнослужащие ВСУ рассказали о мотиве нападения

Стрелявшие по полицейским в Виннице назвали мотивом нападения перевозку гранат

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), открывшие огонь по полицейским на блокпосту в Винницкой области, рассказали о мотиве нападения. Об этом сообщается в Telegram-канале Национальной полиции.

Подозреваемые, 52-летнний отец и 26-летний сын, скрывались в заброшенном здании на территории Одесской области и собирались бежать за границу. Они уже дали первые показания. Задержанные назвали мотивом нападения на полицейских перевозку гранат. Сейчас их проверяют на причастность к деятельности диверсионно-разведывательных групп.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось найти автомобиль подозреваемых. В нем были обнаружены следы крови одного из напавших, который получил ранение в ходе перестрелки с полицейскими.

Мужчины были военнослужащими одной из воинских частей Сухопутных войск Украины. Подозреваемых идентифицировали как Валерия и Виталия Василаке 1972 и 1998 годов рождения.

Они напали на украинских полицейских в ночь на субботу, 20 апреля, когда их машину Suzuki Grand Vitara остановили для проверки документов. В какой-то момент отец и сын открыли огонь по стражам правопорядка. Одного из правоохранителей с ранениями доставили в больницу, спасти второго не удалось. После происшествия нападавшие скрылись на машине.

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      Алиса Удовик
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