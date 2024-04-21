Жителей Москвы предупредили о сильном ветре

В МЧС предупредили москвичей о ветре до 18 метров в секунду в ближайшие часы

Москвичей предупредили о сильном ветре в ближайшие часы. Об этом сообщили в столичном главке МЧС России, передает РИА Новости.

По прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, в Москве ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, которые могут сохраняться до 8 часов вечера. Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковаться подальше от деревьев. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

19 апреля сообщалось, что в Москве сильный ветер снес несколько деревьев. Его порывы в тот день достигали 19 метров в секунду.