Описана работа ИИ на iPhone

Bloomberg: ИИ будет работать на iPhone без доступа к интернету и улучшит Siri

Обозреватель Bloomberg Марк Гурман рассказал, как будут работать инструменты искусственного интеллекта (ИИ) на смартфонах Apple. Материал доступен на сайте агентства.

По словам специалиста, все расчеты сервис ИИ на iPhone будет выполнять локально, без доступа к интернету — об этом Гурман рассказывал еще в середине апреля. Автор отметил, что таким образом данные пользователя будут защищены, также скорость работы ИИ в таком случае выше, чем при обработке информации на удаленном сервере.

Однако инструменты ИИ для iPhone будут не такими мощными, как у конкурентов. Описывая работу ИИ, Гурман отметил, что новые инструменты будут улучшать работу встроенного голосового помощника Siri, корректируя выдачу. Также модели искусственного интеллекта будут лучше интерпретировать сложные запросы, чем голосовой ассистент в его нынешнем состоянии.

Марк Гурман отметил, что ИИ на смартфоне сможет выполнять функции чат-ботов. Так, скорее всего, модели будут способны генерировать текст или создавать изображения в ответ на запрос пользователя. Функции ИИ на iPhone могут представить на WWDC в июне вместе с анонсом iOS 18.

В конце марта источники Bloomberg сообщили, что Apple и Google обсуждают интеграцию модели искусственного интеллекта (ИИ) Gemini в iPhone. По их словам, два IT-гиганта готовят сделку, которая «встряхнет индустрию искусственного интеллекта».