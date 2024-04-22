Назван принцип работы созданной в России системы защиты от дронов «Пятница»

Военный эксперт Дандыкин: система защиты от дронов «Пятница» «давно назревала»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал принцип работы созданной в России системы защиты объектов от атак дронов «Пятница». Эксперт пояснил «Ленте.ру», что подобный проект «давно назревал» и предположил, что «Пятница» будет работать по принципу средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Это система безопасности РЭБ, которая позволяет дезориентировать дроны противника. Это уже давно назревало, враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но нашим стратегически важным предприятиям. Уже давно пора объединять все эти средства в одну систему», — рассказал эксперт.

Собеседник «Ленты.ру» оценил техническую реализуемость подобного проекта. «С этим можно справиться, такие возможности у министерства обороны есть», — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в России создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак дронов. Разработчик цифровой системы Станислав уточнил, что ее намерены представить на форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке.

Уточнялось, что «Пятница» станет программной мерой, которая представляет собой единый центр. «Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах», — отметил разработчик.

До этого журнал The Economist писал, что на Украине появились дроны с дальностью полета до трех тысяч километров. По данным издания, Киев инвестировал в их производство сотни миллионов долларов.