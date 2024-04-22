Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:53, 22 апреля 2024Наука и техника

Назван принцип работы созданной в России системы защиты от дронов «Пятница»

Военный эксперт Дандыкин: система защиты от дронов «Пятница» «давно назревала»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал принцип работы созданной в России системы защиты объектов от атак дронов «Пятница». Эксперт пояснил «Ленте.ру», что подобный проект «давно назревал» и предположил, что «Пятница» будет работать по принципу средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Это система безопасности РЭБ, которая позволяет дезориентировать дроны противника. Это уже давно назревало, враг бьет по нашим нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), но нашим стратегически важным предприятиям. Уже давно пора объединять все эти средства в одну систему», — рассказал эксперт.

Собеседник «Ленты.ру» оценил техническую реализуемость подобного проекта. «С этим можно справиться, такие возможности у министерства обороны есть», — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что в России создали систему безопасности «Пятница», которая предназначена для защиты важных масштабных объектов от атак дронов. Разработчик цифровой системы Станислав уточнил, что ее намерены представить на форуме «Армия-2024», который пройдет с 12 по 18 августа в подмосковной Кубинке.

Уточнялось, что «Пятница» станет программной мерой, которая представляет собой единый центр. «Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая все воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах», — отметил разработчик.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Друзья навек. Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
Друзья навек.Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
16 ноября 2021

До этого журнал The Economist писал, что на Украине появились дроны с дальностью полета до трех тысяч километров. По данным издания, Киев инвестировал в их производство сотни миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      Героя России избили и переехали на тракторе в Подмосковье. Он решил дать отпор мигрантам, а те напали на него

      В кабине пилотов пассажирского самолета произошло задымление в небе

      В Харькове прогремел взрыв

      В Белгороде включили сирену ракетной опасности

      У самолета с пассажирами на борту отказал автопилот в небе

      Россиянам раскрыли способы выглядеть стильно с помощью искусственного интеллекта

      Россиянам назвали способ подключить газ в СНТ

      Акции китайских автопроизводителей начали падать в цене

      Глава Калининградской области назвал Канта русским трофеем

      Кулеба призвал прекратить дискуссии и предоставить Украине системы ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше