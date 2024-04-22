Названы последствия санкций против российского СПГ

Аналитик Юшков: санкции против российского СПГ приведут к росту цен на рынке

Санкции Европейского союза против поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России могут привести к росту цен на глобальном рынке, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал последствия таких ограничений.

Россия входит в тройку поставщиков СПГ в ЕС

По словам аналитика, сейчас Россия находится на втором-третьем месте по количеству поставок СПГ в Европу, деля позицию с Катаром. На первом месте по экспорту находятся США.

«Им нужно будет закупить больше у США или Катара, а значит заплатить больше за газ, чем платят в Азии. Еще жестче конкуренция будет именно за СПГ у Европы с азиатами. Она всегда будет платить больше, чем готовы платить в Азии, чтобы газ пришел именно к ней. Для них это проблема, это вызовет рост цены», — сказал он.

Отказ от российского газа приведет к перераспределению на рынке

В случае санкций против российского СПГ, Европа будет стараться покупать у других поставщиков объемы, которые предназначены для Азии. Россия, в свою очередь, может занять освободившуюся нишу в азиатском регионе.

Если они от СПГ отказываются, они, может быть, рассчитывают на то, что российский СПГ все-таки уйдет на азиатские рынки, а те, кто поставлял на азиатские рынки, перейдут к ним. Может быть, такое меньшее из зол они пытаются выбрать Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Даже те, кто СПГ не получает, например, Венгрия, могут заблокировать это решение, потому что для них трубопроводный газ тоже подорожает. Все контракты привязаны к бирже, к спотовому рынку — какая там цена, так она и отражается на долгосрочных контрактах, поэтому даже венгры пострадают. В этом плане они могут себя защитить и наложить вето на эти санкции. Но это менее болезненно, чем если бы они запретили импорт российского трубопроводного газа. Там и Венгрия бы заблокировала, во-вторых, если бы они отказались от трубопроводного российского газа, его бы некуда было перенаправить сейчас, соответственно, на глобальном рынке еще больший дефицит возник бы», — заключил он.

Как заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, в 14-й пакет антироссийских санкций может войти запрет на поставки СПГ из России. По оценке европейской статистической службы (Евростата), в таком случае ЕС может лишиться до 19 процентов от всего импорта объединения.