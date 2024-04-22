Потери Евросоюза из-за возможного запрета поставок СПГ из России оценили

Евростат: на российский СПГ приходится 19 процентов импорта Евросоюза

Потери Евросоюза из-за возможного запрета поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России могут составить до 19 процентов от всего импорта объединения. Такую оценку со ссылкой на данные статистической служба ЕС (Евростат) приводит РИА Новости.

За первые два месяца этого года ЕС закупил СПГ у девяти стран на общую сумму 7 миллиардов евро. Главным экспортером в Евросоюз стали США (48 процентов), поставив газа на 3,4 миллиарда. Вторым крупнейшим поставщиком стала Москва, нарастив долю на европейском рынке газа за год на 5 процентных пунктов, до 1,3 миллиарда евро.

В первую пятерку экспортеров вошли также Алжир и Катар, на эти страны приходится 9 и 8 процентов рынка соответственно. При этом основными покупателями СПГ в ЕС стали Франция (1,8 миллиарда евро), Нидерланды (1,5 миллиарда) и Испания (1,2 миллиарда евро).

Ранее глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем сообщил, что Евросоюз собирается включить в новый, 14-й пакет антироссийских санкций, запрет на поставки газа из РФ. Он назвал принятие следующего списка антироссийских ограничений одним из самых важных шагов.

