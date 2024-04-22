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11:56, 22 апреля 2024Спорт

Мошенники обманули футболиста «Спартака» почти на миллион рублей

Мошенники обманули футболиста «Спартака» Леона Классена на 900 тысяч рублей

Фото: Alexander Stupnikov / Globallookpress.com

Мошенники обманули немецкого защитника московского «Спартака» Леона Классена на 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, с футболистом связались через WhatsApp от имени его знакомого и попросили в долг 400 тысяч. Он перевел сумму, а на следующий день у него попросили еще 700 тысяч. Классен смог перевести только 500 тысяч, так как на его карте стоял лимит.

Через некоторое время 23-летний спортсмен потребовал у знакомого, от имени которого действовали мошенники, деньги обратно, и узнал правду. После этого футболист обратился в полицию.

Классен — уроженец Германии и воспитанник немецкого футбола. У него есть российский паспорт, поэтому защитник выступает за молодежную сборную России. Футболист перешел в «Спартак» в декабре 2021 года. Также он известен по выступлениям за «Мюнхен-1860» и австрийский «Тироль».

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      Анастасия Борисова
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