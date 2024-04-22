Мошенники обманули футболиста «Спартака» почти на миллион рублей

Мошенники обманули футболиста «Спартака» Леона Классена на 900 тысяч рублей

Мошенники обманули немецкого защитника московского «Спартака» Леона Классена на 900 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, с футболистом связались через WhatsApp от имени его знакомого и попросили в долг 400 тысяч. Он перевел сумму, а на следующий день у него попросили еще 700 тысяч. Классен смог перевести только 500 тысяч, так как на его карте стоял лимит.

Через некоторое время 23-летний спортсмен потребовал у знакомого, от имени которого действовали мошенники, деньги обратно, и узнал правду. После этого футболист обратился в полицию.

Классен — уроженец Германии и воспитанник немецкого футбола. У него есть российский паспорт, поэтому защитник выступает за молодежную сборную России. Футболист перешел в «Спартак» в декабре 2021 года. Также он известен по выступлениям за «Мюнхен-1860» и австрийский «Тироль».