Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Торпедо
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо Р
КХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
КХЛ - регулярный чемпионат
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Йокерит
КХЛ - регулярный чемпионат
Авангард
0:3
Перерыв
live
Трактор
КХЛ - регулярный чемпионат
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:15 (Мск)
Бёрнли
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Спорт

«Спартак» усилился футболистом молодежной сборной России

Защитник молодежной сборной России Леон Классен перешел в «Спартак»

Фото: Markus Fischer / globallookpress.com

Московский «Спартак» усилился защитником австрийского Тироля и молодежной сборной России Леоном Классеном. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

21-летний игрок обороны перешел в «Спартак». Соглашение с Классеном рассчитано до лета 2025 года.

Защитник — уроженец Германии и воспитанник немецкого футбола. Однако, у Классена есть российский паспорт. ОН дебютировал в составе отечественной «молодежки» в октябре и не будет считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Классен известен по выступлениям за «Мюнхен-1860» и австрийский «Тироль». В составе последнего он выступал с лета 2021-го. Классен провел 17 матчей за клуб и отдал шесть результативных передач.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
На Западе описали возможный сценарий третьей мировой войны
Россиянам поднимут прожиточный минимум
В России объяснили интерес к истребителю Checkmate
Украинец собрал ассорти из прививок ради бесплатного пребывания в больнице
Объявлен секс-символ года среди музыкантов
Девушка отказалась звать сестру на свадьбу из-за одного условия родителей
«Газпром» успел вывести из Нидерландов дорогой актив
Сестра Бондарчука рассказала о доме в Крыму
В Москве задержали зарезавшую россиянина полураздетую эскортницу
Названы способы избежать набора веса в новогодние праздники
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter