«Спартак» усилился футболистом молодежной сборной России

Московский «Спартак» усилился защитником австрийского Тироля и молодежной сборной России Леоном Классеном. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

21-летний игрок обороны перешел в «Спартак». Соглашение с Классеном рассчитано до лета 2025 года.

Защитник — уроженец Германии и воспитанник немецкого футбола. Однако, у Классена есть российский паспорт. ОН дебютировал в составе отечественной «молодежки» в октябре и не будет считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Классен известен по выступлениям за «Мюнхен-1860» и австрийский «Тироль». В составе последнего он выступал с лета 2021-го. Классен провел 17 матчей за клуб и отдал шесть результативных передач.