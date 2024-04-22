Овечкин одной фразой оценил поражение в первом матче плей-офф Кубка Стэнли

Овечкин заявил, что «Вашингтону» нужно играть лучше в плей-офф Кубка Стэнли

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил поражение команды в первом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Его слова приводятся на сайте лиги.

Хоккеист фразой «всем нужно играть намного лучше» отреагировал на результат матча с «Нью‑Йорк Рейнджерс». Он посчитал необходимым забыть об этом поражении и двигаться вперед.

Первая встреча между командами в рамках плей-офф прошла вечером 21 апреля и завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 4:1. Следующий матч между клубами должен состояться 24 апреля и начнется в два часа ночи по московскому времени. Серия продлится до четырех побед одной из команд.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс». В финале команда оказалась сильнее «Флориды Пантерс».