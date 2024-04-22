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11:03, 22 апреля 2024Наука и техника

Компьютеры с ИИ назвали бесполезными

Forrester: разработанные для ИИ ПК бесполезны для большинства пользователей

Фото: Bobby Yip / Reuters

Аналитики Forrester Research скептически оценили вероятность роста рынка компьютеров из-за интереса потребителей к искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на отчет.

Специалисты аналитической компании возразили экспертам, которые назвали ИИ основным драйвером роста на рынке компьютеров. В том числе аналитикам IDC, которые в конце 2023 года заявили, что продажи ПК вырастут из-за искусственного интеллекта.

В Forrester Research отметили, что сейчас на рынке есть порядка 50 моделей компьютеров, разработанных специально для работы с ИИ. Однако для большей части потребителей они бесполезны. «До сих пор не существует "суперприложения" для рядового специалиста», — заметили эксперты.

По их словам, возможности ИИ поражают, однако инженеры и программисты пока не придумали, как использовать новые технологии обычному сотруднику с рядовыми задачами. Также в Forrester Research подчеркнули, что дорогие ИИ-компьютеры точно не стоят денег, которые за них просят.

Ранее журналисты издания The Register рассказали, что мировой рынок компьютеров начал восстанавливаться вместе с ростом цен. Одной из причин роста эксперты назвали интерес к технологиям искусственного интеллекта.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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