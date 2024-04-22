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22:59, 22 апреля 2024Спорт

Первая ракетка России рассказала об общении с Шараповой

Первая ракетка России Касаткина рассказала, что не общается с Шараповой

Фото: © Panoramic / Global Look Press

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала об общении с соотечественницей и бывшей первой ракеткой мира Марией Шараповой. Ее слова приводит «Чемпионат».

По словам теннисистки, оно отсутствует. «С Машей коннекта нет — ни с чем друг друга не поздравляем. Так получилось, что мы не застали периоды, где могли пересекаться. Если видим друг друга, тепло здороваемся. Но коннекта нет», — рассказала Касаткина.

По словам спортсменки, у нее больше общего с Еленой Весниной. «Потому что, когда я зашла в тур, мы больше общались — и пару вместе играли», — заявила Касаткина.

26-летняя Касаткина занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Экс-первая ракетка мира Шарапова объявила об окончании карьеры в феврале 2020-го. На тот момент ей было 32 года.

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      Алексей Гусев
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