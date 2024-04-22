Популярное приложение пропало из App Store

Приложение соцсети Likee перестало быть доступно в магазине App Store в России

Популярное приложение соцсети Likee пропало из магазина App Store в России. Об этом сообщает ТАСС.

При попытке найти Likee в App Store появляется сообщение о том, что приложение перестало быть доступно. При этом в магазине Google Play приложение присутствует.

Ранее сообщалось о том, что из Google Play исчезло приложение Mir Pay. Также в магазине стали недоступны приложения «СБПэй» и «Привет, МИР».

Перед этим из App Store и Google Play пропало мобильное приложение «Автодор», в котором можно было оплачивать проезд по платным дорогам. В сентябре 2023 года против компании «Автодор» ввели санкции власти США.