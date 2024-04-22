После нападения на полицейских в российском регионе завели дело

В Карачаево-Черкесии следователи завели дело после расстрела полицейских

В Карачаево-Черкесии следователи завели уголовное дело после нападения на полицейских в Карачаевске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статьям 222 («Незаконные ношение оружия и боеприпасов»), 226 («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Сейчас силовики устанавливают местоположение нападавших. По предварительной информации, мужчины могут скрываться на серебристой LADA Granta.

Нападение на силовиков произошло ночью 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске. Неизвестные открыли огонь по полицейским, а потом забрали их табельное оружие и боеприпасы и скрылись.