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17:54, 22 апреля 2024Россия

Российский чиновник вернется домой после четырех месяцев службы на СВО

Вице-премьер Забайкалья Мирхайдаров вернется с СВО после четырех месяцев службы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Марат Мирхайдаров

Марат Мирхайдаров. Кадр: Чита.Ру / YouTube

Ушедший на специальную военную операцию (СВО) вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров объявил о намерении вернуться домой из зоны боевых действий. Об этом чиновник рассказал изданию «Подъем», фрагмент беседы опубликован в Telegram.

В ответ на критику за то, что он «недолго провоевал», вице-премьер Забайкалья напомнил об условиях заключенного им контракта. «Контракт добровольца на четыре месяца я подписал. Об этом сразу было написано», — пояснил он.

Чиновник указал, что в отличие от контрактников добровольцы не получают единовременную выплату при поступлении на службу. При этом их контракты действуют до окончания периода мобилизации.

О своем желании отправиться на СВО Мирхайдаров заявил в январе 2024 года. Перед отправкой в зону боевых действий он прошел подготовку в Чечне. В марте чиновник получил медаль «За боевые заслуги».

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      Алан Босиков
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