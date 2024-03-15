Ушедший на СВО вице-премьер российского региона сообщил о награде

Замглавы правительства Забайкалья Мирхайдаров получил награду за службу на СВО

Замглавы правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров получил медаль «За боевые заслуги». О награждении чиновника сообщает «Чита Онлайн» со ссылкой на его соцсети.

Указ о награждении вице-премьера Забайкалья подписал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Мирхайдаров назвал честью служить на благо России.

Незадолго до этого чиновник был замечен в зоне специальной военной операции (СВО). На появившейся в сети фотографии было видно, как Мирхайдаров стоит перед дорожным указателем на населенный пункт Кременная.

Чиновник заявил о намерении отправиться на СВО в январе 2022 года. Перед отправкой Мирхайдаров также прошел подготовку в Чечне в университете спецназа.