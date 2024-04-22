Секретарь ОДВЗЯИ встретился с заместителем министра иностранных дел России

Секретарь ОДВЗЯИ Флойд встретился в Москве с заместителем главы МИД РФ Рябковым

Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд встретился с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым в Москве. Об этом организация заявила на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

Отмечается, что Флойд и Рябков провели встречу в рамках Московской конференции по нераспространению.

«[Заместитель главы МИД России] Рябков подчеркнул постоянную поддержку Россией ДВЗЯИ в качестве государства, подписавшего Договор», — говорится в публикации.

В октябре Роберт Флойд попросил о встрече с ключевым руководством России на фоне шагов Москвы по отзыву ратификации ДВЗЯИ. По его словам, он регулярно поддерживает контакты с высшими российскими должностными лицами и доказывает им, что ратификация ДВЗЯИ отвечает не только интересам России, но и всего мира.