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16:51, 22 апреля 2024Спорт

Тарасова рассказала об удивившем ее поведении Родниной

Тарасова: не думала, что наступит день, когда Ирина Роднина не будет здороваться

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец рассказала, что ее удивило поведение трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы Ирины Родниной.

«Мне непонятно, с чего она вдруг. Я вообще как-то не думала, что наступит день, когда она не будет здороваться. Есть ли догадки, почему так происходит? Вот клянусь — нет», — заявила Тарасова. Она добавила, что ей не нужна благодарность от Родниной.

Конфликт между Тарасовой и Родниной продолжается не первый год. В начале мая 2021 года последняя отказалась считать специалиста своим тренером. В ответ Тарасова назвала экс-фигуристку дурой.

Роднина в паре с Александром Зайцевым тренировалась у Тарасовой с 1974 по 1980 год. Под руководством тренера они стали двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.

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      Анастасия Борисова
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