Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:02, 22 апреля 2024Наука и техника

В России создали антидрон «Гюрза» с ИИ

НПП «Герань»: в России создали антидрон «Гюрза» с ИИ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В России создали портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный системой искусственного интеллекта (ИИ), позволяющей изделию самостоятельно принимать решения о работе на определенных частотах. Об этом со ссылкой на генконструктора научно-производственного предприятия (ПНН) «Герань» Олега Жукова сообщает ТАСС.

По его словам, не имеющий аналогов антидрон является новейшей разработкой отечественных инженеров и уже применяется российскими бойцами в зоне специальной военной операции (СВО). «В работу заложены алгоритмы искусственного интеллекта. Установка самостоятельно принимает решение о включении и выключении нужных частот гашения», — уточнил разработчик.

Жуков добавил, что использование ИИ в подавителе дронов — системе радиоэлектронной борьбы — оправдало себя. «При прекращении фиксации сигналов дронов происходит автоматическое отключение подавления», — сказал генконструктор.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Масса антидрона — 25 килограммов. Изделие способно работать в 10 частотных диапазонах. Дальность глушения — до 1500 метров.

В марте директор по развитию научно-производственного объединения (НПО) «Кайсант» Алена Баландина сообщила, что антидроновое ружье «Аргус-Антидрон» доработали для подавления украинских FPV-беспилотников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Надо было присматривать». На Украине признали ошибку в ситуации с летчиком-перебежчиком из России

      Рианна высказалась о своих откровенных нарядах фразой «я делала много дерьма»

      Потеря доверия мира и рост госдолга. К чему может привести конфискация США активов России?

      Киркоров высказался о настроенных против России звездах

      Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Алиева

      Украина стала мировым лидером по росту военных расходов

      В московском хостеле нашли мужчину с ножевыми ранениями

      Самолет с россиянами на борту вылетал из Хабаровского края и увяз в грунте

      Плавающие в озере гробы заметили в российском городе

      «Новое оружие Путина» попытались скопировать армии других стран

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше