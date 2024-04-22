В России создали антидрон «Гюрза» с ИИ

НПП «Герань»: в России создали антидрон «Гюрза» с ИИ

В России создали портативный подавитель дронов «Гюрза», оснащенный системой искусственного интеллекта (ИИ), позволяющей изделию самостоятельно принимать решения о работе на определенных частотах. Об этом со ссылкой на генконструктора научно-производственного предприятия (ПНН) «Герань» Олега Жукова сообщает ТАСС.

По его словам, не имеющий аналогов антидрон является новейшей разработкой отечественных инженеров и уже применяется российскими бойцами в зоне специальной военной операции (СВО). «В работу заложены алгоритмы искусственного интеллекта. Установка самостоятельно принимает решение о включении и выключении нужных частот гашения», — уточнил разработчик.

Жуков добавил, что использование ИИ в подавителе дронов — системе радиоэлектронной борьбы — оправдало себя. «При прекращении фиксации сигналов дронов происходит автоматическое отключение подавления», — сказал генконструктор.

Масса антидрона — 25 килограммов. Изделие способно работать в 10 частотных диапазонах. Дальность глушения — до 1500 метров.

В марте директор по развитию научно-производственного объединения (НПО) «Кайсант» Алена Баландина сообщила, что антидроновое ружье «Аргус-Антидрон» доработали для подавления украинских FPV-беспилотников.