В Греции допустили передачу Украине ЗРК Patriot за деньги США

Pronews: Греция может передать Украине ЗРК Patriot под гарантии и за деньги США

Греция может передать Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot под гарантии и за деньги США. Об этом сообщает портал Pronews.

Как стало известно изданию, Афины передадут Киеву Patriot PAC-3 в случае, если Вашингтон предоставит гарантии по защите от турецкой угрозы. Речь идет об одной батарее, после которой, возможно, будет передана и вторая, говорится в статье. При этом США предоставят замену ЗРК Patriot, если батареи будут уничтожены. Кроме того, утверждает издание, Греция получит деньги из пакета в 61 миллиард долларов, который будет передан Киеву.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия предоставит Киеву одну батарею Patriot. Он добавил, что партнеры по НАТО в ближайшее время тоже помогут Киеву, предоставив еще шесть аналогичных систем.

