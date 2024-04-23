Сенатор Климов назвал снос памятника Советской армии в Софии проблемой Болгарии

Решение снести памятник Советской армии в Софии стало проблемой для самой Болгарии, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возобновлении демонтажа монумента в стране.

«На самом деле это проблема Болгарии и болгарского народа. Я понимаю, почему нам кажется, что это наша проблема. Но это их серьезная проблема. Она говорит о болезни их общества, которая может прикончить все, что было принято называть болгарским народом. Освобождение болгарского народа за последние полтысячи лет всегда было тесно связано с поддержкой из России. Когда они сами уничтожают эти корни, когда они сами уничтожают эти нити, они обрекают свою болгарскую общность на духовное вымирание», — сказал сенатор.

В Софии продолжили демонтировать памятник Советской армии, установленный в 1954 году в знак победы над нацизмом. Работы начались еще в декабре 2023 года по решению главы администрации региона Вьяры Тодевой. Она объяснила, что памятник не реставрировали 70 лет, поэтому он находится в аварийном состоянии. Чиновница отмечала, что его передадут в музей социалистического искусства.

В декабре 2023 года партия «Возрождение» подала иск о незаконном сносе памятника. В документах городской администрации не была указана судьба монумента после сноса. Суд удовлетворил иск, однако Высший административный суд (ВАС) признал недействительными постановление из-за отсутствия юридического интереса.