В Болгарии возобновили демонтаж памятника Советской армии

БТА: в Софии власти возобновили демонтаж памятника Советской армии

В столице Болгарии Софии возобновили демонтаж памятника Советской армии, воздвигнутый в знак победы над нацизмом. 22 апреля начались работы по консервации постамента. Об этом сообщает БТА.

Отмечается, что демонтаж монумента был приостановлен по ходатайству партии «Возрождение». Через некоторое время Высший административный суд (ВАС) признал недействительными постановления Административного суда города Софии вследствие отсутствия юридического интереса, и работы по демонтажу были возобновлены.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что скульптурная композиция стала заложником местных политических игрищ и личных амбиций отдельных представителей болгарского истеблишмента. По ее словам, София «без всякой застенчивости» проигнорировала настойчивые предложения Москвы о проведении консультаций по дальнейшей судьбе монумента.