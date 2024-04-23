Клуб НХЛ подписал с российским вратарем Федотовым двухлетний контракт

«Филадельфия» подписала с российским вратарем Федотовым двухлетний контракт

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» подписал двухлетний контракт с российским вратарем Иваном Федотом. Об этом сообщил журналист Даррен Дрегер в соцсети X.

По информации источника, среднегодовая зарплата голкипера составит 3,25 миллиона долларов. Если бы стороны не заключили соглашение, летом Федотов стал бы неограниченно свободным агентом.

Федотов перешел в «Филадельфию» 29 марта и дебютировал за клуб 2 апреля. Ранее он расторг контракт с московским ЦСКА по обоюдному согласию.

Летом 2022 года попытка Федотова перейти в «Филадельфию» сорвалась. Россиянин должен был отправиться в США, однако его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен отслужил год в Военно-морском флоте и возобновил карьеру в ЦСКА.