Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Аслан Карацев
Завтра
12:00 (Мск)
Фабиан Марожан
Мадрид (м)
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Тэйлор Таунсенд
Мадрид (ж)
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Челси
Англия - Премьер-лига|29-й тур
Оренбург
Завтра
16:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
Пари Нижний Новгород
Завтра
18:15 (Мск)
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|21-й тур
17:43, 23 апреля 2024Спорт

Клуб НХЛ подписал с российским вратарем Федотовым двухлетний контракт

«Филадельфия» подписала с российским вратарем Федотовым двухлетний контракт

Фото: Timothy T. Ludwig / USA TODAY Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс» подписал двухлетний контракт с российским вратарем Иваном Федотом. Об этом сообщил журналист Даррен Дрегер в соцсети X.

По информации источника, среднегодовая зарплата голкипера составит 3,25 миллиона долларов. Если бы стороны не заключили соглашение, летом Федотов стал бы неограниченно свободным агентом.

Федотов перешел в «Филадельфию» 29 марта и дебютировал за клуб 2 апреля. Ранее он расторг контракт с московским ЦСКА по обоюдному согласию.

Летом 2022 года попытка Федотова перейти в «Филадельфию» сорвалась. Россиянин должен был отправиться в США, однако его задержали по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен отслужил год в Военно-морском флоте и возобновил карьеру в ЦСКА.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь это понял и Пашинян». Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок

      Россияне пожаловались на трехлетний писк в ушах

      Алсу высказалась о дорогой одежде для детей

      Британия пообещала тратить на оборону больше всех после США

      В популярной у россиян стране Азии предложили бороться с чрезмерным туризмом

      Солдатам ВСУ выдадут книги с французскими карикатурами

      Учителя православной гимназии обвинили в травле мальчика с «бесами в волосах»

      Названы вероятные задачи войск НАТО у российских границ

      Евросоюз приготовил санкции для поставщиков военных товаров в Россию

      Россиян предупредили о вызывающих выпадение волос препаратах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше