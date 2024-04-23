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12:57, 23 апреля 2024Мир

Лавров посоветовал испанцам почитать Булгакова и Гоголя

Лавров порекомендовал испанцам прочитать «Белую гвардию» и «Тараса Бульбу»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в подготовленном испанской газетой La Vanguardia опроснике с рекомендациями книг от ведущих мировых политиков. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат посоветовал почитать роман Михаила Булгакова «Белая Гвардия», повесть Николая Гоголя «Тарас Бульба», роман Федора Достоевского «Преступление и наказание» и роман Василия Аксенова «Остров Крым».

Свои рекомендации читателям газеты также дали президент Франции Эммануэль Макрон, глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Запад находится на грани прямого столкновения ядерных держав, которое может привести к конфликту с «катастрофическими» последствиями.

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      Семен Александров
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