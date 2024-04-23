Разницу в тарифах на отопление между регионами России объяснили

Эксперт Долматов: тариф на отопление зависит от плотности населения в регионе

В России размер тарифа на отопление меняется от региона к региону. Отчего зависит сумма коммунальных платежей в разных субъектах страны, рассказывает агентство РИА Новости.

Тариф на теплоснабжение формируется в зависимости от региональных энергоносителей, их вида и стоимости, рассказал директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. В коммунальные платежи также закладывается ремонт и содержание инженерных сетей — в разных областях страны они находятся в разном состоянии.

Помимо этого, на размер тарифа влияют плотность населения и инфраструктуры — тариф отражает расход тепла в регионе. «Чем больше абонентская база и чем компактнее проживают потребители, тем дешевле будет стоить коммунальный ресурс», — пояснил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. Вдобавок энергосистема каждого региона имеет собственную историю создания и специфику — все это тоже формирует стоимость отопления у потребителей.

По мнению специалистов, анализ тарифообразования не упростит расчета стоимости отопления для россиян. Процесс станет прозрачнее, если на всех этапах, от генерации до конечного потребителя, будут установлены приборы учета тепла. Мера, как убежден Склянчук, поможет снизить потери тепла при поставке.

Снизить траты на «коммуналку» можно, обновив инфраструктуру, в свою очередь считает Долматов. Кроме того, расходы будут ощущаться меньше, если население начнет жить в лучших условиях. «Речь идет о том, чтобы наша экономика развивалась, росли зарплаты, и мы могли комфортнее оплачивать эти тарифы. А тем, кто не в состоянии оплачивать, нужно усиливать адресную поддержку», — заявил эксперт.

Ранее аналитики подсчитали траты на ЖКУ в разных регионах России. По данным исследования, самыми дорогими по стоимости ЖКУ в России оказались Нарьян-Мар, Анадырь, Магадан, Якутск и Петропавловск-Камчатский. Дешевле всего коммуналка обходится жителям Северного Кавказа и некоторых сибирских городов — Ангарска и Иркутска.