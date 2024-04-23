Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:29, 23 апреля 2024Экономика

Разницу в тарифах на отопление между регионами России объяснили

Эксперт Долматов: тариф на отопление зависит от плотности населения в регионе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России размер тарифа на отопление меняется от региона к региону. Отчего зависит сумма коммунальных платежей в разных субъектах страны, рассказывает агентство РИА Новости.

Тариф на теплоснабжение формируется в зависимости от региональных энергоносителей, их вида и стоимости, рассказал директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. В коммунальные платежи также закладывается ремонт и содержание инженерных сетей — в разных областях страны они находятся в разном состоянии.

Помимо этого, на размер тарифа влияют плотность населения и инфраструктуры — тариф отражает расход тепла в регионе. «Чем больше абонентская база и чем компактнее проживают потребители, тем дешевле будет стоить коммунальный ресурс», — пояснил эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. Вдобавок энергосистема каждого региона имеет собственную историю создания и специфику — все это тоже формирует стоимость отопления у потребителей.

Материалы по теме:
«Систематически грабя нацию» Как афера богатейшего человека Азии всего за неделю лишила его титула и миллиардов долларов?
«Систематически грабя нацию»Как афера богатейшего человека Азии всего за неделю лишила его титула и миллиардов долларов?
4 февраля 2023
Курсы доллара и евро снова растут. Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
Курсы доллара и евро снова растут.Чего ждать от валют в условиях санкций на российскую нефть?
20 февраля 2023
Сибири не хватает электричества. Развитие энергетики региона обсудили на КЭФ-2023. Как экстренно нарастить генерацию?
Сибири не хватает электричества.Развитие энергетики региона обсудили на КЭФ-2023. Как экстренно нарастить генерацию?
6 марта 2023

По мнению специалистов, анализ тарифообразования не упростит расчета стоимости отопления для россиян. Процесс станет прозрачнее, если на всех этапах, от генерации до конечного потребителя, будут установлены приборы учета тепла. Мера, как убежден Склянчук, поможет снизить потери тепла при поставке.

Снизить траты на «коммуналку» можно, обновив инфраструктуру, в свою очередь считает Долматов. Кроме того, расходы будут ощущаться меньше, если население начнет жить в лучших условиях. «Речь идет о том, чтобы наша экономика развивалась, росли зарплаты, и мы могли комфортнее оплачивать эти тарифы. А тем, кто не в состоянии оплачивать, нужно усиливать адресную поддержку», — заявил эксперт.

Ранее аналитики подсчитали траты на ЖКУ в разных регионах России. По данным исследования, самыми дорогими по стоимости ЖКУ в России оказались Нарьян-Мар, Анадырь, Магадан, Якутск и Петропавловск-Камчатский. Дешевле всего коммуналка обходится жителям Северного Кавказа и некоторых сибирских городов — Ангарска и Иркутска.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Китай резко сократил поставки оборудования в Россию. Что на это повлияло?

      Раскрыты страны с базами военной техники США для передачи Украине

      В Чехии поймали готовившего покушение на президента Словакии украинца

      Шойгу рассказал о ситуации на линии фронта

      Шойгу анонсировал повышение интенсивности ударов по объектам ВСУ

      В МИД Украины прокомментировали отказ в консульских услугах за границей

      Зеленский обсудил с Сунаком конфискацию российских активов

      Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации

      Шольц запретил Путину ссылаться на Канта

      Обнаружена крупнейшая черная дыра в Млечном Пути

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше