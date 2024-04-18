Раскрыты траты россиян на ЖКУ в разных регионах

Тинькофф Журнал: траты за ЖКУ в городах РФ могут различаться более чем в 3 раза

Суммы в квитанции за ЖКУ в разных городах России могут различаться более чем в 3 раза, к такому выводу пришли аналитики Тинькофф Журнала. Они подсчитали, сколько россияне тратят на коммуналку в 102-х городах. С результатами ознакомилась «Лента.ру».

Рассматривалось, сколько платит за ЖКУ среднестатистическая семья из трех человек, которая живет в квартире площадью 52 квадратных метра, пользуется электроплитой, расходует средний объем воды, тепла и света и не пользуется никакими льготами и субсидиями. В ходе исследования выяснилось, что, например, в Нарьян-Маре типичное домохозяйство заплатит за коммуналку 9,4 тысяч рублей, а в Махачкале — 2,8 тысячи, почти в 3,5 раза меньше.

По данным исследования, самыми дорогими по стоимости ЖКУ в России оказались Нарьян-Мар, Анадырь, Магадан, Якутск и Петропавловск-Камчатский, где квартплата составляет от 8 650 до 9 424 рублей. Дешевле всего коммуналка в городах Северного Кавказа. На последних местах рейтинга также оказались некоторые сибирские города, например, Ангарск и Иркутск.

Центральный федеральный округ

Если рассматривать Центральный федеральный округ, то больше всего за коммуналку платят в Москве — 8,2 тысячи рублей. По тарифам на электричество столица занимает второе место после Анадыри, по тарифам на вывоз мусора — третье после Подольска и Петербурга. В тройку лидеров по стоимости ЖКУ также входят Подольск и Рязань с более чем 6 000 рублей в месяц. А самая дешевая коммуналка зафиксирована в Орле и Твери — около 4,7 тысячи рублей.

Приволжский федеральный округ

В Приволжском федеральном округе больше всех платят по квитанциям жители Дзержинска Нижегородской области — 6 269 рублей. Сам Нижний Новгород занимает второе место — здесь коммуналка обходиться в 5 902 рубля. Жители более северных городов, Кирова или Перми, платят от 5 500 рублей в месяц, жители Йошкар-Олы, Саратова и Пензы — примерно на 800 рублей меньше.

Северо-Западный федеральный округ

В Северо-Западном федеральном округе оказался расположен город с рекордной суммой в платежках — 9 424 рубля. Речь про Нарьян-Мар. Объясняется это в первую очередь длительным отопительным сезоном, а также самыми высокими в стране тарифами на водоотведение. А вот жители Калининграда платят меньше всех в макрорегионе: здесь самые низкие в округе тарифы на содержание жилого фонда — 15 рублей за квадрат. Для сравнения: в Петербурге — 31,2 рубля.

Южный и Северо-Кавказский федеральные округа

Цена на коммуналку различаются, несмотря на схожий климат, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Так, в Новороссийске и Сочи платят больше 6 тысяч рублей, а в республиках Северного Кавказа — до 3,5 тысячи рублей. Дело в том, что в Сочи рекордный тариф на вывоз мусора — в среднем 253,6 рубля с человека, а в Шахтах — самые дорогие среди обследованных городов отопление и горячее водоснабжение.

Уральский и Сибирский федеральные округа

В лидерах Уральского и Сибирского федеральных округов Ханты-Мансийск, Салехард, Сургут, Нижневартовск, а также Горно-Алтайск. Средняя сумма за ЖКУ здесь превышает 7 тысяч рублей в месяц. Самые низкие цены — на юге Сибири. В Ангарске, Иркутске, Братске, Кемерове одни из самых низких в стране тарифов на отопление и горячее водоснабжение: там расположены крупные электростанции. Итоговая сумма в платежках едва превышает 4,5 тысячи рублей. Еще меньше платят жители Челябинска. Это город с самой дешевой коммуналкой среди миллионников, здесь одни из самых низких в стране тарифов на воду.

Дальневосточный федеральный округ

Если рассматривать Дальневосточный федеральный округ, то в городах, расположенных на Крайнем Севере — Анадыре, Магадане, Якутске, Петропавловске-Камчатском — средняя платежка превышает 8,5 тысячи рублей, что объясняется длительным отопительным сезоном. Жители Благовещенска, Улан-Удэ и Читы платят меньше всех в макрорегионе: до 6 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что россиянам дадут возможность отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ.